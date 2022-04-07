Сенатори США проголосували за заборону імпорту енергоносіїв з Росії

Сенатори США проголосували за заборону імпорту енергоносіїв з Росії

Законопроєкт про заборону імпорту російських енергоносіїв підтримали 55 зі 100 сенаторів.

Сенатори США проголосували за заборону імпорту енергоносіїв з Росії у відповідь за розв'язану Москвою війну в Україні. Законопроєкт підтримали більш ніж половина сенаторів.

Про це йшлося під час засідання Сенату.

Законопроєкт про заборону імпорту російських енергоносіїв підтримали 55 зі 100 сенаторів. Проти документа поки ніхто не проголосував.

Нагадаємо, в ході сьогоднішнього засідання сенатори схвалили скасування статусу найбільшого сприяння в торгівлі для Росії.

В районі Харкова до п’яти батальйонних тактичних груп ворога продовжують блокувати місто та обстрілювати його з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

На Слобожанському напрямку ворог проводить активні заходи з нарощування системи управління та зв’язку в інтересах наступального угруповання військ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 7 квітня.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що битва за Донбас зараз буде ключовою та визначить подальший хід війни.

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