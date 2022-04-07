Призов на строкову військову службу у квітні-червні не проводитиметься - Генштаб

Призов на строкову військову службу у квітні-червні не проводитиметься - Генштаб

Наразі в Україні комплектування ЗСУ та інших військових формувань здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів.

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що весняний призов на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань у поточному році не проводитиметься.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України.

Зокрема, у зв’язку з військовою агресією російської федерації та з метою забезпечення оборони держави в Україні оголошено загальну мобілізацію.

Під час проведення в Україні загальної мобілізації, комплектування вакантних посад у Збройних Силах України та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів.

Таким чином потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає.

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