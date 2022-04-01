РФ призиває в армію 134,5 тис. строковиків: вони бояться відправлення до України

РФ призиває в армію 134,5 тис. строковиків: вони бояться відправлення до України

Щорічний весняний призов до армії РФ, який стартує 1 квітня і триватиме до 15 липня, торкнеться чоловіків віком від 18 до 27 років.

Президент країни-агресорки Володимир Путін підписав указ про весняний призов до армії 134 500 осіб. Своєю чергою міністерство оборони РФ запевняє, що цей призов не має нічого спільного з війною в Україні.

Про це інформує Reuters.

Щорічний весняний призов до армії РФ, який стартує 1 квітня і триватиме до 15 липня, торкнеться чоловіків віком від 18 до 27 років.

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запевнив, що нікого з призваних не відправлять у "гарячі точки".

"Більшість військовослужбовців проходитимуть професійну підготовку в навчальних центрах протягом трьох-п'яти місяців. Наголошую, що призовників не відправлятимуть у якісь "гарячі точки", - сказав він

Питання участі російських призовників у війні з Україною є дуже гострим для росіян. 9 березня міністерство оборони РФ визнало, що деякі солдати строкової служби були відправлені в Україну, хоча Путін неодноразово спростовував це, заявляючи, що туди направили лише професійних військових.

Однак Михайло Беньяш, адвокат, який представляє інтереси кількох військовослужбовців національної гвардії Росії, які відмовилися їхати в Україну, заявив, що згідно з російським законодавством військовозобов’язаних можуть відправити на бойові дії після кількох місяців навчання.

Зазначимо, що наразі російські окупанти зіткнулися з проблемою доукомплектації особового складу. Для посилення вони залучають до своїх лав "вагнерівців", примусово мобілізованих з ОРДЛО, військових з окупованих территорій Грузії.

Раніше студенти з ОРДО розповіли про примусову "мобілізацію". Вони повідомили про шантаж в'язницею та ігнорування медкомісії.

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