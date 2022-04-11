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Суд передал АРМА арестованную яхту Медведчука

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Суд передал АРМА арестованную яхту Медведчука

Associated Press

Арест наложили в соответствии с санкциями ЕС против чиновников, связанных с агрессией РФ.

Суд передал арестованную яхту Виктора Медведчука в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами (АРМА).

Об этом сообщает Transparency Ukraine в Twitter.

Речь идет о яхте Royal Romance, которую 16 марта 2022 года арестовали. В то время пятипалубная яхта находилась в порту города Риека в Хорватии. 11 апреля Лычаковский райсуд Львова передал яхту Арма.

Ранее стало известно, что в Украине был арестован самолет Виктора Медведчука.

Напомним, находившийся под домашним арестом Виктор Медведчук сбежал из Украины еще в начале российского вторжения. 18 марта суд Львова заочно арестовал нардепа, а Госбюро расследований обратилось к украинцам за помощью в розыске Медведчука. Кроме того, у Виктора Медведчука конфисковали предметы искусства и транспортные средства. Их впоследствии реализуют, а деньги перечислят ВСУ и потратят на восстановление разрушенной инфраструктуры.

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