Суд передал АРМА арестованную яхту Медведчука

Арест наложили в соответствии с санкциями ЕС против чиновников, связанных с агрессией РФ.

Суд передал арестованную яхту Виктора Медведчука в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами (АРМА).

Об этом сообщает Transparency Ukraine в Twitter.

Речь идет о яхте Royal Romance, которую 16 марта 2022 года арестовали. В то время пятипалубная яхта находилась в порту города Риека в Хорватии. 11 апреля Лычаковский райсуд Львова передал яхту Арма.

⚡️⚡️⚡️ Суд передал АРМА яхту Медведчука.



Сегодня следователь судья Лычаковского райсуда Львова вынес решение о передаче яхты "Royal Romance" Виктора Медведчука в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами.



В марте на яхту кума путина был наложен арест. pic.twitter.com/r2jqdRgGaW — Transparency Украина (@TransparencyUA) April 11, 2022

Ранее стало известно, что в Украине был арестован самолет Виктора Медведчука.

Напомним, находившийся под домашним арестом Виктор Медведчук сбежал из Украины еще в начале российского вторжения. 18 марта суд Львова заочно арестовал нардепа, а Госбюро расследований обратилось к украинцам за помощью в розыске Медведчука. Кроме того, у Виктора Медведчука конфисковали предметы искусства и транспортные средства. Их впоследствии реализуют, а деньги перечислят ВСУ и потратят на восстановление разрушенной инфраструктуры.

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