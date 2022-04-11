Зеленский сообщил, как можно заставить Путина прекратить войну и издевательства над украинцами

Зеленский сообщил, как можно заставить Путина прекратить войну и издевательства над украинцами

Сейчас в Кремле считают, что они имеют право сеять в мире бесправие и смерть, говорит Зеленский.

Напавшую на Украину Россию можно остановить только санкциями, потому что государство-агрессор само не остановится на пути уничтожения Украины и убийств мирных людей.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая перед парламентом Южной Кореи.

Зеленский подчеркнул, что РФ сама не остановится, ее необходимо заставить прекратить войну, перестать издеваться над людьми, уважать право на жизнь соседних народов, покинуть территорию Украины. Глава государства уточнил, что Москва считает, что имеет право сеять в мире бесправие и смерть. В этом контексте Зеленский призвал ввести еще больше санкций против РФ, чтобы вынудить страну-агрессора остановить войну.

"Наша антивоенная коалиция, сформированная после начала этого жестокого вторжения России, уже применила против нее беспрецедентные санкции, но этого недостаточно. Россия еще не чувствует, что должна остановиться. Это значит, что нужно сделать еще больше, и не только на государственном уровне, нужно полностью разорвать связи российских банков с мировой финансовой системой, нужно ограничить российский экспорт энергоресурсов, прежде всего нефти, но также нужно, чтобы мировые компании перестали быть спонсорами этого варварского государства, считающего, что вправе разрушать жизнь народа", — сказал Зеленский.

Президент выразил убеждение, что чем больше компаний прекратит работать в РФ, платить налоги, тем быстрее разум победит, и Кремлю придется оставить свою воинственность и искать компромиссы с миром.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что война в Украине с Россией может продолжаться, по меньшей мере, до 2035 года.

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