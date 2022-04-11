Арестович озвучил прогнозы дальнейшего развития войны: детали

Российское командование уже отличилось в этой войне.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович озвучил прогнозы дальнейшего развития войны с Россией в передаче российского журналиста Марка Фейгина.

"Что касается войны: интрига такая. Ждем прихода второй волны на Востоке, Изюм, условно говоря. Накапливается, накапливается, накапливается. Сроки разные — от двух до трех суток, до семи. Где-то в этот период должны попереть приехавшие вторые эшелоны, которые приехали из России, переброшенные с Севера.

Российское командование уже отметилось в этой войне, что оно заводит свои силы частями, с нездоровым нетерпением, а в стиле "надо же там что-то делать", — сказал Арестович.

"На Юге они пройти не могут, то есть от Марьинки до Угледара. Хотя пытаются. Мариуполь жмут. И "героически" сходили в районе села Александровка, это севернее Новой Каховки, какое-то там наступление, положили роту свою, наверное, чтобы обозначить движение на направлении правый берег Днепра на Север, чтобы мы туда опрокидывали силы, боялись, и не особо атаковали на Юге", — резюмировал советник.

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