Арестович озвучив прогнози щодо подальшого розвитку війни: деталі

Російське командування вже відзначилося в цій війні.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович озвучив прогнози щодо подальшого розвитку війни з Росією у передачі російського журналіста Марка Фейгіна.

"Що стосується війни: інтрига така. Чекаємо на прихід другої хвилі на Сході, Ізюм, умовно кажучи. Накопичується, накопичується, накопичується. Терміни різні - від двох до трьох діб, до семи. Десь у цей період повинні поперти другі ешелони, які приїхали з Росії, яких перекинули з Півночі. Російське командування вже відзначилося в цій війні, що воно заводить свої сили частинами, з нездоровою нетерплячкою, а в стилі "треба ж там щось робити"", - сказав Арестович.

"На Півдні вони пройти не можуть, тобто від Мар'їнки до Вугледара. Хоча намагаються. Маріуполь тиснуть. І "героїчно" сходили в районі села Олександрівка, це північніше від Нової Каховки, якийсь там наступ, положили роту свою, напевно, щоб позначити рух на напрямку правий берег Дніпра на Північ, щоб ми туди перекидали сили, боялися, і не особливо атакували на Півдні", - резюмував радник.

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