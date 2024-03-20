Конфісковану яхту Медведчука готують до продажу: вартість вражає

Аукціон буде відбуватися за англійською моделлю та у разі відсутності покупців буде оголошуватися повторно.

Станом на 2020 рік страхова вартість яхти Royal Romance, конфіскованої у колишнього нардепа та зрадника України Віктора Медведчука, становила 137 млн євро. Її ринкову вартість визначить організатор аукціону з її продажу, якого АРМА обере за результатами конкурсу.

Про це повідомив заступник голови АРМА з питань євроінтеграції Грігол Катамадзе, передає "Укрінформ".

Під час прямої трансляції засідання комісії з питань проведення конкурсного відбору заступник голови АРМА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Станіслав Петров наголосив, що основна мета аукціону — отримати від продажу цього активу “якомога більше грошей до бюджету та спрямувати їх на посилення обороноздатності нашої держави”.

Аукціон буде відбуватися за англійською моделлю та у разі відсутності покупців буде оголошуватися повторно.

Нагадаємо, одну з найдорожчих яхт світу, яка належить куму Путіна Віктору Медведчуку, арештували навесні 2022-го, а в лютому 2024 року Кабмін погодив Агентству з розшуку та менеджменту активів реалізацію яхти.

Читайте також: