Здоровʼя кишківника та печінки: які напої рекомендує лікар-гастроентеролог

Підтримайте здоров'я своєї печінки та кишківника за допомогою напоїв.

Лікар-гастроентеролог Джозеф Салхаб розкриває та пояснює користь трьох напоїв для підтримки здоров'я печінки та кишківника.

Чорна кава

Чорна кава / Фото: Sunday Mirror

Чорна кава, відома своїми корисними властивостями, допомагає контролювати жирову хворобу печінки та зменшує ризик утворення раку. Обирайте світле або темне обсмаження. Лікар надає перевагу легкому. Якщо ж у вас блювотний рефлекс — спробуйте темне обсмаження.

Зелений чай

Зелений чай / Фото: Credits

Зелений чай, який багатий катехінами, є потужним антиоксидантом, що корисно впливає на функцію кишківника та печінки.

Смузі

Смузі / Фото: Credits

Смузі з ягід і овочів рекомендовано для тих, хто уникає кофеїну. Він містить високий вміст антиоксидантів. Комбінування ягід (чорниця, ожина, малина, полуниця, вишня, манго) з овочами (буряк, броколі, капуста, шпинат) створює корисний напій для підтримки здоров'я.

Напої, що підтримують здоров'я печінки та кишківника – це лише один аспект збереження цих органів у гарному стані.

Насамперед потрібно збалансовано харчуватися, займатися фізичною активністю та обов'язково проконсультуватися з лікарем.

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