Здоровʼя кишківника та печінки: які напої рекомендує лікар-гастроентеролог

Підтримайте здоров'я своєї печінки та кишківника за допомогою напоїв.
Лікар-гастроентеролог Джозеф Салхаб розкриває та пояснює користь трьох напоїв для підтримки здоров'я печінки та кишківника.
Чорна кава
Чорна кава, відома своїми корисними властивостями, допомагає контролювати жирову хворобу печінки та зменшує ризик утворення раку. Обирайте світле або темне обсмаження. Лікар надає перевагу легкому. Якщо ж у вас блювотний рефлекс — спробуйте темне обсмаження.
Зелений чай
Зелений чай, який багатий катехінами, є потужним антиоксидантом, що корисно впливає на функцію кишківника та печінки.
Смузі
Смузі з ягід і овочів рекомендовано для тих, хто уникає кофеїну. Він містить високий вміст антиоксидантів. Комбінування ягід (чорниця, ожина, малина, полуниця, вишня, манго) з овочами (буряк, броколі, капуста, шпинат) створює корисний напій для підтримки здоров'я.
@thestomachdoc 3 breakfast drinks for gut and liver health #healthtips #healthyfoods #healthyrecipes #healthy ♬ original sound - Dr. Joseph Salhab
Напої, що підтримують здоров'я печінки та кишківника – це лише один аспект збереження цих органів у гарному стані.
Насамперед потрібно збалансовано харчуватися, займатися фізичною активністю та обов'язково проконсультуватися з лікарем.
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