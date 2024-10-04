Под Донецком ликвидировали шесть офицеров из Северной Кореи — Kyiv Post

В Донецкой области в результате ракетного удара ВСУ погибли шесть военных из КНДР, которые прибыли "обмениваться опытом" с россиянами.

В результате ракетного удара по оккупированной территории Донбасса погибли 20 вражеских военных. Среди них, в частности, были ликвидированы не только оккупанты, но и офицеры армии КНДР.

Об этом пишет Kyiv Post.

По данным источников издания, северокорейские военные прибыли на оккупированный Донбасс якобы "для обмена опытом с россиянами". В результате удара шесть офицеров из КНДР были ликвидированы. Еще трое северокорейских военнослужащих получили ранения.

Kyiv Post, ссылаясь на российские социальные сети, отмечает, что перед ракетным ударом россияне демонстрировали военным из КНДР подготовку личного состава к штурмовым действиям и обороне.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заметил, что Северная Корея помогает России больше, чем Европейский Союз Украины.

В частности, Северная Корея поставляет в Россию множество артиллерийских боеприпасов и ракет. К примеру, в августе на Киевщине россияне убили ребенка ракетой КНДР.

Эксперт по международным отношениям Сэмюэл Рамани в июне этого года сообщал, что КНДР направляет в Украину военное подразделение.

27 июня Южнокорейский телеканал TV Chosun сообщил, что КНДР отправит военные строительные и инженерные силы для участия в "восстановительных работах".

Читайте также:

Удар по Тихорецку: россияне хранили на складе ракеты из КНДР? Подробности впечатляют

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.