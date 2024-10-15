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Россия формирует батальон из граждан Северной Кореи – СМИ

Россия формирует батальон из граждан Северной Кореи – СМИ

Ким Чен Ин и северокорейские военные. / Фото: Associated Press

батальон формируют на базе бурятской бригады.

В Российской Федерации на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии формируется "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами Северной Кореи.

Об этом сообщил собеседник в военной разведке в комментарии LIGA.net.

По данным источника, ориентировочное количество личного состава этого батальона составляет около 3000 человек. В настоящее время военные обеспечиваются стрелковым вооружением и боеприпасами.

В разведке считают, что батальон может быть привлечен к выполнению боевых задач вблизи Суджи и Курска на территории РФ.

Напомним, издание Kyiv Post сообщило, что в результате одного из ракетных ударов по оккупированной территории Донбасса погибли 20 российских военных. Среди них было шесть офицеров из КНДР. Еще трое северокорейских военнослужащих получили ранения.

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