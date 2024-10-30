Президент США прокоментував ситуацію з виборами у Грузії

Він закликав владу та опозицію до переговорів для припинення політичної кризи.

Презент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував вибори до парламенту Грузії, які відбулись напередодні, та закликав до "відновлення їх чесності".

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

У повідомленні вказується, що Байден занепокоєний тим, що влада Грузії відходить від принципів демократії, зокрема ухваленням законів, які копіюють російське законодавство щодо обмеження прав та свобод громадян.

"Парламентські вибори в Грузії 26 жовтня були затьмарені численними зафіксованими випадками зловживання адміністративним ресурсом, а також залякуванням і примусом виборців", — зазначив він.

Президент США закликав до прозорого розслідування усіх порушень, скасування законів, що обмежують свободу зборів і висловлювань, а також до початку переговорів з усіма політичними силами для відновлення виборчого процесу.

"Закликаємо всі сторони неухильно дотримуватися верховенства права і базових свобод, що є основою євроатлантичного майбутнього Грузії", — резюмував американський лідер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президентка Грузії заявила про тотальну фальсифікацію під час виборів до парламенту.

Крім того, ми раніше інформували, що дипломат пояснив, куди тепер дрейфуватиме Грузія.

Читайте також: