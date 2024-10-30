Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 30 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.

"Група ворожих БпЛА з південного напрямку через Запорізьку область. Кілька груп ударних БпЛА через Харківщину в напрямку Дніпропетровської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час останніх атак Росія била по Україні термобаричними дронами.

Крім того, ми раніше інформували, що вночі РФ вдарила балістикою та дронами.

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