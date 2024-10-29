До конца года Украина может быть вынуждена выйти из Курской области: эксперт

Эксперт предупреждает о возможности продвижения окупантов на территорию Украины, в частности в сторону города Сумы.

В Курской области российские войска активно пытаются ослабить оборону Украины.

Об этом сообщил в эфире "Радио Свобода" военный эксперт Иван Ступак.

"Мое внутреннее ожидание, что, возможно, до конца этого года нас заставят выйти из Курской области. Но, возможно, это будет сопровождаться нашими потерями. Мы и так несем серьезные потери наших людей, техники, амуниции, боеприпасов, плюс время. Время на планирование всеми этими операциями", – сказал он.

Он отметил, что ключевой угрозой возможно продвижение оккупантов на территорию Украины. Он указал, что большая опасность происходит из Курской области: во-первых, остановятся ли русские на этой линии, если их удастся вытеснить; во-вторых, насколько сильно они постараются прорваться в сторону города Сумы.

Напомним, ВСУ продвинулись на Курщине, а россияне давят на Донбассе. Однако войска РФ продвинулись в Донецкой области в районе Селидового и северо-западнее Угледара.

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