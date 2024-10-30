Астрологиня назвала найбільш незлобиві знаки зодіаку

Кожен із нас по-різному сприймає негативні життєві обставини та людей, які з ними пов'язані.

Хтось буквально рве і мече, звинувачуючи всіх і вся у своїх негараздах, а хтось швидко забуває навіть навмисне зроблене ним зло, не кажучи вже про ненавмисні провини. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбільш незлобиві знаки зодіаку.

Стрілець

Стрільців із повним правом можна назвати найнеззлобливішими представниками зодіаку, оскільки вони не вміють затаювати зло. Навіть образившись за людину, яка змогла зачепити їх за живе, вони дуже швидко відходять, а на завтра й не пам'ятають, що, власне, сталося.

Терези

Терези, яким через їхню нестійку емоційність, не вдається надовго «зачепитися» за один внутрішній стан, образившись – і навіть розлютившись – на когось із оточення, не можуть довго в ньому перебувати, тому легко переходять від негативу до позитиву, вважаючись незлобливими.

Близнята

Близнята, яких часто називають легковажними, насправді цілком практичні і навіть обачні люди, але представникам властива тонкість і невагомість душевного сприйняття, яка дозволяє їм легко відпускати негатив, з яким вони стикаються, і не лютувати.

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