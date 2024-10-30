Астролог назвал самые беззлобные знаки Зодиаки

Каждый из нас по-разному воспринимает негативные жизненные обстоятельства и людей, которые с ними связаны.

Кто-то буквально врет и мечет, обвиняя всех и вся в своих неурядицах, а кто-то быстро забывает даже нарочно сделанное им зло, не говоря уже о нечаянных проступках. Астролог Людмила Булгакова назвала самые беззлобные знаки Зодиака.

Стрелец

Стрельцов с полным правом можно назвать самыми беззлобными представителями Зодиака, поскольку они не умеют затаивать зло. Даже обидевшись за человека, которые смог задеть их за живое, ни очень быстро отходят, а назавтра и не помнят, что, собственно, случилось.

Весы

Весы, которым в силу их неустойчивой эмоциональности, не удается надолго «зацепиться» за одно внутреннее состояние, обидевшись – и даже обозлившись – на кого-то из окружающих, не могут долго в нем пребывать, поэтому легко переходят от негатива к позитиву, считаясь беззлобными.

Близнецы

Близнецы, которых часто называют легкомысленными, на самом деле вполне практичные и даже расчётливые люди, но представителям свойственна тонкость и невесомость душевного восприятия, которая позволяет им легко отпускать негатив, с которым они сталкиваются, и не злится.

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