РФ будет бороться за Селидово: почему для врага важен город

Город Селидово на Донетчине важен для армии РФ. Вероятно, захватчики планируют использовать его как военную площадку, а потому не уничтожают из артиллерии.

Об этом заявил военный эксперт Алексей Гетьман в эфире "Общественного радио".

Селидово расположено в низине, а потому фактически не имеет тактического военного смысла. Впрочем, армия РФ может использовать город в качестве военной базы, поскольку этот населенный пункт не был уничтожен полностью.

"Селидово не было уничтожено артиллерийским огнем так, как это было с другими городами — Авдеевкой, Соледаром, Бахмутом. Поэтому можно предположить, что этот город они могут использовать как некую площадку, где могут обустроить склады или штабы. То есть они как-то хотят это город использовать", — объяснил Гетман.

По его словам, Россия планирует захватить в зиму те населенные пункты, из которых можно проводить контроль над дорогами. Это связано с погодными условиями в зимний период – дождем и снегом.

"Она (зима — Ред.) у нас с оттепелями. Двигаться по полям будет практически невозможно. Надо контролировать дороги, по которым можно передвигаться и подвозить то, что нужно. Даже, если эти дороги повреждены, они все равно лучше, чем ехать по полю, по грязи. За это они будут бороться", — подчеркнул военный эксперт.

Как сообщалось,оккупанты закрепляются на направлении Временного Яра. Впрочем, серьезного успеха в этом городе захватчики пока не имеют.

Читайте также:

Наступление на Селидово и уничтоженные БУКи россиян: ситуация на фронте сегодня