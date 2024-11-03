Отправит ли Кадыров в Украину 84 тысячи чеченцев: оценка политолога

В Центре нацпротива заявляют, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы готовится отправить 84 тысячи кадыровцев в Украину.

Может ли пойти на этот шаг Кадыров, – рассказал политолог Вадим Денисенко в эфире Radio NV.

Эксперт называет эту цифру "достаточно мифологической". В частности, потому, что Кадыров берег своих людей. По словам Денисенко, в 2022-м "был определенный всплеск смертей среди чеченцев, потом это пошло по экспоненту вниз".

"Что такое 84 тысячи человек? Это почти трехмесячная норма по сбору контрактников в РФ. Они по плану должны собирать 30 тысяч человек ежемесячно, а собирается немного меньше. Считается, что 25-26 тысяч. То есть он собрал фактически трехмесячную норму людей-добровольцев". Это для меня тоже выглядит достаточно мифологической историей", — подчеркивает политолог.

Также Денисенко говорит о том факте, что по состоянию на 2024-й население Чечни по официальным данным составляет 1 миллион 550 тысяч: больше половины — это женщины, 750 тысяч — это люди мужского пола, а тысяч 200 — это дети.

"То есть представить себе, что фактически из 500 тысяч взрослых мужчин (плюс есть после 16 лет, их достаточно большое количество), то есть из 400 тысяч 85 — идет на войну из Чечни, — это невозможно ни при каких обстоятельствах", — отметил Денисенко.

Он убежден: даже если Кадыров что-то и собрал, то цифра в 84 тысячи — преувеличена. Ее эксперт называет "пиарной, чем реальной возможностью".

"Просто чтобы вы представили: группировка российских войск на Курщине – это 50 тысяч человек. На Донбассе (могу ошибиться) 200 с копейками тысяч человек. Представляете, что это сейчас якобы собранная добровольцами треть боевой части российской армии?.. [В целом] российская армия [насчитывает] миллион шестьсот [штыков]. Честно говоря, все это выглядит, для меня достаточно [сомнительно], — подчеркнул он.

Напомним, ЦНЦ сообщил со ссылкой на собственные источники, что Кадыров собирается отправить на войну против Украины 84 тысяч чеченцев. Они вроде бы добровольно присоединятся к армии РФ.

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