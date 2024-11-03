"Олександрія" вирвала перемогу над "Поліссям" та очолила УПЛ (відео)

.Команда Руслана Ротаня ще не програвала у нинішньому розіграші чемпіонату України

"Олександрія" здолала "Полісся" в домашньому матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі підопічні Руслана Ротаня забили на 83-й хвилині – Євген Смирний завдав точного удару після передачі, яку зробив бразилець Безерра.

Огляд матчу "Олександрія" – "Полісся"

Буде додано незабаром.

Таким чином, олександрійці продовжують йти без поразок у нинішньому розіграші чемпіонату України – 9 перемог і 2 нічиї.

Житомирський клуб вперше програв у цьому сезоні УПЛ, перед цим здобувши шість перемог і чотири рази зігравши внічию.

Завдяки цій перемозі "Олександрія" (29 очок) вийшла на перше місце в УПЛ. Команда Ротаня на три бали випереджає найближчого переслідувача "Динамо", яка має матч у запасі. "Полісся" (22 пункти) залишилося на четвертій позиції.

У наступному турі УПЛ підопічні Ротаня 9 листопада приймуть "Карпати", а команда Імада Ашура днем пізніше на виїзді зіграє проти "Динамо".

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