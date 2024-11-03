"Александрия" вырвала победу над "Полесьем" и возглавила УПЛ (видео)

.Команда Руслана Ротаня еще не проигрывала в нынешнем розыгрыше чемпионата Украины

"Александрия" одолела "Полесье" в домашнем матче 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече подопечные Руслана Ротаня забили на 83-й минуте – Евгений Смирный нанес точный удар после передачи, которую сделал бразилец Безерра.

Обзор матча "Александрия" – "Полесье"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, александрийцы продолжают идти без поражений в нынешнем розыгрыше чемпионата Украины – 9 побед и 2 ничьи.

Житомирский клуб впервые проиграл в этом сезоне УПЛ, перед этим одержав шесть побед и четыре раза сыграв вничью.

Благодаря этой победе "Александрия" (29 очков) вышла на первое место в УПЛ. Команда Ротаня на три балла опережает ближайшего преследователя "Динамо", которое имеет матч в запасе. "Полесье" (22 пункта) осталось на четвертой позиции.

В следующем туре УПЛ подопечные Ротаня 9 ноября примут "Карпаты", а команда Имада Ашура днем позже на выезде сыграет против "Динамо".

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