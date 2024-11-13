Погода в Украине резко изменится: готовьтесь к снегу

В Украине в ближайшие двое суток ожидаются дожди с мокрым снегом. Однако температурные показатели могут придерживаться значений предыдущей недели, уверяют в Укргидрометцентре.

Какую температуру ожидать в ближайшие дни, когда страну накроет снег и какой будет погода не только в ноябре, но и зимой – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Мокрый снег и гололедица

Winter is coming! В Украине ближайшие двое суток ожидаются дожди с мокрым снегом. Однако температурные показатели могут придерживаться значений предыдущей недели, уверяют в Укргидрометцентре.

Однако в среду, 13 ноября, в западных, Житомирской и Винницкой областях осадки преимущественно следует ожидать осадков в виде мокрого снега. На дорогах гололедица, Закарпатье и в Карпатах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 0-5° мороза. На остальной территории ночью без осадков, днем в большинстве областей небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, на юге страны ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.

В свою очередь народная синоптикиня призвала водителей посетить шиномонтаж и предупредила о мокром снегу с дождем и гололедицу.

"Уважаемые водители! Если вы все еще не поменяли резину на зимнюю, спешите — потому что завтра из-за низкой температуры воздуха ожидаемые осадки могут выпадать в виде мокрого снега или ледяного дождя. И сами понимаете, чем может грозить пренебрежение такими сезонными автотрадициями. Мокрый снег или лед дождь наиболее вероятны 13 ноября в западных областях Украины, в Житомирской и Винницкой областях. На остальной территории Украины — преимущественно дождь или просто облачная облачность. 3 тепла, днем в среду +1+4, в южной части ночью +3+5, днем. +5+9 градусов"

По словам Наталки Диденко, в Киеве 13 ноября — облачная влажная погода, но чтобы какие-то серьезные осадки — вряд ли. Ночью +1, днем +4 градуса. Также она отметила, что не стоит ожидать с ноября "порхающих бабочек, веселого солнца и окружающего тепла — он честно делает свою ноябрьскую работу". Примечательно, что самая высокая температура днем 13 ноября в Киеве была зафиксирована в 2010 году, она составляла почти 16° тепла, самая низкая ночью — 13° ниже нуля 1993 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Борис Срезневский.

Погода на 14 ноября

В четверг, 14 ноября, в Украине ожидается небольшой дождь, кроме южной части, с мокрым снегом. Днем в Закарпатье и в Прикарпатье без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла. На юге страны ночью 1-6° тепла, днем 4-9°, в Крыму до 12° тепла. В Карпатах небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°. В Киеве небольшой дождь и мокрый снег, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°

Снегопады накроют Украину

Более того, синоптики уже прогнозируют, что на этой неделе в Украину придет снег. К первому снегопаду следует готовиться уже с 15 ноября. Атмосферный фронт с юго-запада принесет снег на Буковину и Прикарпатье утром 15 ноября, а к концу суток снегопады покроют западные, северные и центральные области Украины. Температура воздуха в пятницу ожидается от 0 до 2, в Карпатах морозы до -4. В субботу, 16 ноября, непогода накроет восточные, южные, центральные и часть северных областей. Временами снегопады будут сильными. Максимальная температура воздуха снизится до +2 днем, а в ночь на 17 ноября столбики термометров покажут от -1 до -5, в Карпатах – 7 градусов мороза. А днем 17 ноября снегопады ожидаются только в Донецкой области. Днем ожидается от -1 до +4 градусов.

Прогноз от Игоря Кибальчича

В ноябре ожидается переменный характер погоды с достаточным количеством осадков и невысокой температурой, уверяет Игорь Кибальчич, кандидат географических наук, метеоролог. Во второй декаде ноября погода ожидается более спокойной в регионе благодаря формированию большой зоны повышенного давления. Температура воздуха будет колебаться в пределах климатической нормы. В третьей декаде месяца произойдет дальнейшее понижение температуры, которая местами днем уже будет сохраняться ниже 0°С. В то же время возобновится и циклоническая деятельность. Как результат, осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут на большей части территории Украины. Осадки будут наблюдаться в течение всего месяца, а их количество будет напрямую зависеть от траектории смещения циклонов и атмосферных фронтов. Численные расчеты показывают, что их общее количество за месяц ожидается в пределах 35-80 мм, в Карпатах местами около 100 мм, что близко к норме (80-120%). Что касается снежного покрова, то он может формироваться пятнистым и на короткий период времени, впрочем, далеко не по всей Украине.

Прогноз на ноябрь от Веры Балабух

Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии НАН Украины также поделилась своими прогнозами на осень и, в частности, на ноябрь 2024 года. По ее данным даже нынешнее похолодание вписывается в общую тенденцию всемирного потепления. Ведь даже в зябкие дни температура все равно выше общепринятой нормы. В ноябре средний показатель термометра будет выше на 1 градус, чем обычно, говорит метеорологиня. Аграриев, наверное, порадует, что после продолжительной засухи со второй половины ноября участятся дожди, особенно в западных регионах, традиционно самых влажных в Украине. В Карпатах те же осадки превратятся в мокрый снег, иногда с дождем. особенно на высокогорье, и туристический сезон на время станет на паузу. В целом среднесуточная температура ноября будет отличаться по регионам на 4-5 градусов: в южных областях она составит 6-7 градусов тепла, а на Слобожанщине — всего 2-3 с отметкой плюс.

Прогноз на зиму 2024/2025

Примечательно, что по словам кандидат географических наук Веры Балабух ожидается, что в Украине зима 2024/2025 также может быть теплее обычного, а средняя за сезон температура воздуха — на 1–2 градуса выше нормы. Очень вероятно, что в южных областях страны, Закарпатье, а также на юге Кировоградской, Днепропетровской областей средняя за зиму температура воздуха будет положительной, колеблясь от 0 до 2˚С. Самые низкие температуры возможны на северо-востоке страны и на высокогорье Карпат. Средние за сезон их значения могут быть отрицательными и колебаться от -3 до -4˚С и ниже. Самым холодным зимним месяцем в Украине январь. В 2025 году он может быть на один градус теплее климатической нормы, а его средняя за месяц температура может колебаться от +1...-2˚С на юге до -3 и ниже в северных, северо-восточных областях и Карпатах. Февраль также может быть на один градус теплее его средних многолетних значений в 1991–2020 годах. На юге страны и в Закарпатье средняя за месяц температура воздуха будет положительной — +1-2 градуса и выше, а на северо-востоке до -3…-4 градуса и ниже. Количество осадков зимой в Украине ожидается в пределах нормы: от 90-130 мм на равнинной территории до 200 мм и более в Карпатах. Однако, какой бы изменчивой ни была погода, сохраняй внутреннюю улыбку и солнечное настроение в душе.

Напомним, в Украину 12 ноября прибудет опасное "грязное облако" из Европы. 15 ноября его влияние охватит все западные области и часть центральных.

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