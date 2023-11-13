Какой банан полезнее: зеленый, желтый или перезрелый

Может показаться, что это дело вкуса. Однако, оказывается, бананы разной степени спелости используют для разных целей. Какие из них наиболее полезны?

Можно ли есть зеленые бананы

Еще недостигшие бананы имеют своеобразный вкус, могут похрустовать и оставлять во рту привкус вязкости. Однако есть их можно и даже нужно. Зеленый банан полезен как вкусный и быстрый перекус.

Недозрелые бананы содержат резистентный крахмал, который в организме человека не расщепляется, поэтому такие плоды помогают стабилизировать уровень сахара в крови, дают долгое ощущение сытости. Также в бананах содержатся бактерии-пробиотики, улучшающие микрофлору кишечника, нормализуя его работу.

Нужно ли есть только желтые бананы и почему они самые вкусные

Какого цвета бананы наиболее полезны / Фото: Pexels

В процессе созревания бананов резистентный крахмал начинает разрушаться и превращается в простые сахара. Именно поэтому желтые бананы сладкие и приятные по вкусу. Они быстрее усваиваются организмом и перевариваются. Однако следует отметить, что у желтых плодов значительно выше гликемический индекс, поэтому людям, страдающим диабетом, их лучше не употреблять.

Желтые спелые бананы можно использовать вместо сахара при приготовлении десертов, выпечки, печенья, оладий и т.п.

Чем ценны перезрелые бананы

Бананы, на кожуре которых уже начали появляться темные пятна, содержат гораздо больше антиоксидантов и глюкозы. Хотя они выглядят не так красиво, как желтые плоды, однако помогают улучшить настроение и избавиться от стресса. Ученые приписывают перезрелым бананам иммуномодулирующие свойства. В них содержатся лектины и катехины, помогающие бороться с патогенными микроорганизмами на клеточном уровне. Однако у них также достаточно высокий уровень сахара, поэтому их не рекомендуется употреблять больным сахарным диабетом.

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