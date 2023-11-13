Який банан корисніший: зелений, жовтий чи перестиглий

Може здатися, що це — справа смаку. Однак, виявляється, банани різного ступеню стиглості використовують для різних цілей. Які з них найбільш корисні?

Чи можна їсти зелені банани

Банани, які ще недостигли, мають своєрідний смак, можуть похрумкувати та залишати у роті присмак в'язкості. Проте їсти їх можна і навіть потрібно. Зелений банан корисний як смачне та швидке перекушування.

Недостиглі банани містять резистентний крохмаль, який в організмі людини не розщеплюється, а тому такі плоди допомагають стабілізувати рівень цукру в крові, дають довге відчуття ситості. Також в бананах містяться бактерії-пробіотики, які покращують мікрофлору кишківника, нормалізуючи його роботу.

Чи потрібно їсти лише жовті банани і чому вони найсмачніші

Якого кольору банани найбільш корисні / Фото: Pexels

В процесі дозрівання бананів резистентний крохмаль починає руйнуватися та перетворюється на прості цукри. Саме тому жовті банани солодкі та приємні на смак. Вони швидше засвоюються організмом та перетравлюються. Однак варто зазначити, що у жовтих плодів значно вищий глікемічний індекс, тому людям, які страждають на діабет їх краще не вживати.

Жовті стиглі банани можна використовувати замість цукру під час приготування десертів, випічки, печива, оладок тощо.

Чим цінні перестиглі банани

Банани, на шкірці яких вже почали з'являтися темні плями, містять значно більше антиоксидантів і глюкози. Хоча вони виглядають не так красиво, як жовті плоди, проте допомагають покращити настрій та позбутися стресу. Вчені приписують перестиглим бананам імуномодулюючі властивості. В них містяться лектини і катехіни, які допомагають боротися з патогенними мікроорганізмами на клітинному рівні. Однак в них також досить високий рівень цукру, тому їх не рекомендовано вживати хворим на цукровий діабет.

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