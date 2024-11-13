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В Україні оголошена повітряна тривога: список областей

В Україні оголошена повітряна тривога: список областей

Повітряна тривога / Фото: ТСН.ua

Повітряні сили заявили про загрозу застосування балістичного озброєння.

В Україні в частині областей 13 листопада оголошена повітряна тривога.

Про це свідчить інформація на мапі тривог.

Так, тривога оголошена для Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей.

Повітряні сили ЗСУ заявили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу!

Згодом там повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщину.

Мапа тривоги в Україні / ©
Мапа тривоги в Україні

Нагадаємо, раніше 13 листопада російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву – вперше за останні 73 дні.

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