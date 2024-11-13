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В Украине объявлена воздушная тревога: список областей

В Украине объявлена воздушная тревога: список областей

Воздушная тревога / Фото: ТСН.ua

Воздушные силы заявили об угрозе применения баллистического вооружения.

В Украине в части областей 13 ноября объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствует информация на карте тревог.

Так, тревога объявлена для Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей.

Воздушные силы ВСУ заявили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока!

Впоследствии там сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумскую область.

Карта тревоги в Украине / ©
Карта тревоги в Украине

Напомним, ранее 13 ноября российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву – впервые за последние 73 дня.

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