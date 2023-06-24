Якщо пиріг не пропікся: чому і що робити

Напевно, багатьом відома ситуація з пирогом, коли зовні він ось-ось стане чорним, а всередині залишається сирим. Чому так відбувається? Що робити, якщо пиріг не пропікся?

Чому пиріг не пропікся: які можуть бути причини

Найчастіше причина криється в неправильній температурі духовки і недостатній кількості часу для пропікання. Багато хто починає одразу пекти пиріг на високих температурах (220 градусів), але так краще не робити. Краще спочатку зробити температуру нижчою (близько 160 градусів), і за такої температури випікати пиріг приблизно пів години. Після цього обов'язково перевірте випічку на готовність за допомогою зубочистки, сірника, дерев'яної шпажки. Якщо тісто готове — воно не прилипатиме до поверхні. Тепер можна збільшити температуру і підрум'янити пиріг зовні.

Ще однією причиною, чому пиріг всередині залишається сирим, є невідповідність рецепту. Якщо людина поспішала, то могла недокласти або перекласти деякі інгредієнти, забути щось додати.

Інколи пиріг може не пропектися всередині через саму духовку, якщо вона працює не так, як потрібно. Тому треба завжди враховувати "особливості" своєї, щоб випічка точно вдалася. Не варто також ставити пиріг одразу на найвищу поличку в духовці. Краще спочатку поставити його на нижню, щоб тісто краще піднялося і зразу пропеклося. Через деякий час випічку можна підняти на середню чи найвищу поличку для випікання.

Що робити, якщо пиріг сирий всередині: чи можна врятувати випічку

Якщо випічка все ж погано пропеклася й залишилася сирою всередині, не хвилюйтеся. Пиріг ще можна врятувати. Спочатку зменште температуру в духовці (приблизно до 160 градусів), а потім прикрийте випічку зверху фольгою чи пергаментним папером, які витримують високі температури.

Є ще один варіант. Якщо пиріг всередині ще сируватий, зменште температуру в духовці, а на нижню поличку поставте ємність (наприклад, сковороду) з водою. Верх пирога можна додатково змастити молоком. Допікайте випічку ще 10-15 хвилин. Завдяки парі вона пропечеться набагато краще.

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