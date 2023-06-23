Если пирог не пропекся: почему и что делать

Наверное, многим известна ситуация с пирогом, когда снаружи он вот-вот станет черным, а внутри остается сырым. Почему это происходит? Что делать, если пирог не пропекся?

Почему пирог не пропекся: какие могут быть причины

Чаще всего причина кроется в неправильной температуре духовки и в недостаточном количестве времени для пропекания. Многие начинают сразу печь пирог на высоких температурах (220 градусов), но так лучше не делать. Лучше сначала температуру сделать ниже (около 160 градусов) и при такой температуре выпекать пирог примерно полчаса. После этого обязательно проверьте выпечку на готовность с помощью зубочистки, спички, деревянной шпажки. Если тесто готово – оно не будет прилипать к поверхности. Теперь можно увеличить температуру и подрумянить пирог снаружи.

Еще одной причиной, почему пирог внутри остается сырой, является несоответствие рецепта. Если человек спешил, то мог недоложить или перевести некоторые ингредиенты, забыть что-нибудь добавить.

Иногда пирог может не пропечься внутри из-за духовки, если она работает не так, как нужно. Поэтому нужно всегда учитывать "особенности" своей, чтобы выпечка точно удалась. Не стоит также ставить пирог сразу на самую высокую полочку в духовке. Лучше сначала поставить его на нижнюю, чтобы тесто лучше поднялось и сразу пропеклось. Через некоторое время выпечку можно поднять на среднюю или высшую полочку для выпечки.

Что делать, если пирог сырой внутри: можно ли спасти выпечку

Если выпечка все же плохо пропеклась и осталась сырой внутри, не беспокойтесь. Пирог еще можно спасти. Сначала уменьшите температуру в духовке (приблизительно до 160 градусов), затем прикройте сверху выпечку фольгой или пергаментной бумагой, которые выдерживают высокие температуры.

Есть еще один вариант. Если пирог внутри еще сыроват, убавьте температуру в духовке, а на нижнюю полочку поставьте емкость (например, сковороду) с водой. Верх пирога можно дополнительно смазать молоком. Выпекайте выпечку еще 10 -15 минут. Благодаря паре он пропечется гораздо лучше.

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