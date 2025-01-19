В США заблокировали TikTok для пользователей: в чем причина такого решения

В США TikTok недоступен из-за закона, требующего отделения от китайской компании ByteDance.

Об этом сообщило издание npr.org.

Пользователи, пытавшиеся открыть TikTok около 22:35 по восточному времени, увидели сообщение: "Извините, TikTok сейчас недоступен. В стране вступил в силу закон о запрете TikTok, поэтому вы не можете пользоваться приложением".

Запрет TikTok в США может быть временным. Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, предоставит приложению 90-дневную отсрочку после вступления в должность в понедельник. Закон, поддержанный Верховным судом, обязал Apple и Google удалить TikTok из магазинов приложений, а также заставил облачного провайдера TikTok Oracle прекратить поддержку приложения, в противном случае компаниям грозят штрафы. Однако этот шаг вызвал критику со стороны защитников свободы слова, считающих, что это нарушает права и является формой цензуры, которую США часто осуждают в других странах.

Напомним, палата представителей Конгресса США 13 марта 2024 года поддержала законопроект, предусматривающий запрет китайской социальной сети TikTok на территории страны при определенных условиях.

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