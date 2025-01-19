Тарифы на свет: в ВР ответили, будет ли подорожание

Стоимость электроэнергии для потребителей будет оставаться неизменной в определенный период.

Тарифы на электроэнергию не будут увеличивать до конца отопительного сезона.

Об этом сказал народный депутат Украины от фракции "Слуга Народа" Евгений Пивоваров в эфире "Киев 24".

До мая, по словам Пивоварова, тариф будет держаться стабильных 4,32 грн за КВт.

"Сегодня мы имеем зафиксированный тариф на уровне 4,32 грн за КВт. И этот тариф не будет меняться до конца отопительного периода. До мая месяца", — сказал он.

Нардеп также сообщил цену атомной энергетики, которая, по его словам, самая дешевая сейчас".

"Если мы говорим о себестоимости атомной энергетики, то это более 1,70 за КВт. И это самая дешевая энергия, которая может быть. Именно поэтому энергетический сектор Украины берет вектор на достройку АЭС", — сказал Евгений Пивоваров.

Напомним, о том, что тариф на свет, установленный в Украине, будет действовать в течение текущего отопительного сезона, сказал и министр энергетики Герман Галущенко. У правительства нет планов по его увеличению.

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