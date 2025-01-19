Тарифи на світло: у ВР відповіли, чи буде здорожчання

Вартість електроенергії для споживачів залишатиметься незмінною певний період.
Тарифи на електроенергію не будуть підвищувати до кінця опалювального сезону.
Про це сказав народний депутат України від фракції "Слуга Народу" Євген Пивоваров в ефірі "Київ 24".
До травня, за словами Пивоварова, тариф буде триматися стабільноих 4,32 грн за Квт.
"Сьогодні ми маємо зафіксований тариф на рівні 4,32 грн за Квт. І цей тариф не буде змінюватися до кінця опалювального періоду. До травня місяця", — сказав він.
Нардеп також повідомив ціну атомної енергетики, яка, за його словами, є найдешевшою наразі".
"Якщо ми кажемо про собівартість атомної енергетики, то це понад 1,70 за Квт. І це найдешевша енергія, яка може бути. Саме тому енергетичний сектор України бере вектор на добудову АЕС", — сказав Євген Пивоваров.
Нагадаємо, про те, що тариф на світло, що був встановлений в Україні, діятиме протягом поточного опалювального сезону, сказав і міністр енергетики Герман Галущенко. Уряд не має планів щодо його збільшення.
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