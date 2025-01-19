Тарифи на світло: у ВР відповіли, чи буде здорожчання

Тарифи на електроенергію не будуть підвищувати до кінця опалювального сезону.

Про це сказав народний депутат України від фракції "Слуга Народу" Євген Пивоваров в ефірі "Київ 24".

До травня, за словами Пивоварова, тариф буде триматися стабільноих 4,32 грн за Квт.

"Сьогодні ми маємо зафіксований тариф на рівні 4,32 грн за Квт. І цей тариф не буде змінюватися до кінця опалювального періоду. До травня місяця", — сказав він.

Нардеп також повідомив ціну атомної енергетики, яка, за його словами, є найдешевшою наразі".

"Якщо ми кажемо про собівартість атомної енергетики, то це понад 1,70 за Квт. І це найдешевша енергія, яка може бути. Саме тому енергетичний сектор України бере вектор на добудову АЕС", — сказав Євген Пивоваров.

Нагадаємо, про те, що тариф на світло, що був встановлений в Україні, діятиме протягом поточного опалювального сезону, сказав і міністр енергетики Герман Галущенко. Уряд не має планів щодо його збільшення.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.