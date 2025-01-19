Сибіга зателефонував Блінкену: що сказав на прощання

У неділю, 19 січня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поспілкувався телефоном з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який останній день перебуває на посаді очільника Держдепу перед зміною адміністрації в Білому домі.

Про свою розмову очільник українського МЗС повідомив у дописі в мережі Х.

За словами Сибіги, на прощання він подякував Ентоні Блінкену "за його вирішальну роль у переломний момент історії, який допоміг забезпечити виживання України як незалежної, вільної та європейської нації.

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При цьому очільник українського зовнішньополітичного відомства висловив сподівання, що нова адміністрація Білого дому продовжить підтримку України.

“Ми цінуємо наше стратегічне партнерство та покладаємося на постійну підтримку нової адміністрації США”, - написав він.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що нова адміністрація на чолі з Дональдом Трампом має можливості для допомоги Україні у досягненні вигідної угоди щодо завершення війни з Росією та встановлення стійкого миру.

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