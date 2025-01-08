Блінкен спрогнозував, яку мирну угоду допоможе укласти Трамп

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що майбутня адміністрація обраного президента Дональда Трампа забезпечить Україні найкращі умови для мирної угоди з Росією

Про це він заявив у середу, 8 січня, під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро в Парижі.

При цьому очільник американської дипломатії наголосив, що США відправлятимуть військову допомогу Україні до останнього дня чинності адміністрації Байдена.

Ентоні Блінкен висловив переконання, що допомога з боку інших союзників України, зокрема Франції, також буде продовжена.

“Франція була найперспективнішим прихильником протидії агресії з боку Росії. Путін намагався стерти Україну з карти, йому це не вдалося. Ми сприяли двостороннім угодам між Францією та Україною, щоб допомогти відкрити французькі фірми в Україні для майбутнього процвітання української демократії”, - зазначив держсекретар США.

Нагадаємо, на великій пресконференції 7 січня обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав, що розуміє почуття Путіна щодо членства України в НАТО, та переклав відповідальність за розвʼязування війни на свого попередника Джо Байдена.

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