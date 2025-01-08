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Блінкен спрогнозував, яку мирну угоду допоможе укласти Трамп

Блінкен спрогнозував, яку мирну угоду допоможе укласти Трамп

Держсекретар США Ентоні Блінкен / Фото: Associated Press

США відправлятимуть військову допомогу Україні до останнього дня чинності адміністрації Байдена.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що майбутня адміністрація обраного президента Дональда Трампа забезпечить Україні найкращі умови для мирної угоди з Росією

Про це він заявив у середу, 8 січня, під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро в Парижі.

При цьому очільник американської дипломатії наголосив, що США відправлятимуть військову допомогу Україні до останнього дня чинності адміністрації Байдена.

Ентоні Блінкен висловив переконання, що допомога з боку інших союзників України, зокрема Франції, також буде продовжена.

“Франція була найперспективнішим прихильником протидії агресії з боку Росії. Путін намагався стерти Україну з карти, йому це не вдалося. Ми сприяли двостороннім угодам між Францією та Україною, щоб допомогти відкрити французькі фірми в Україні для майбутнього процвітання української демократії”, - зазначив держсекретар США.

Нагадаємо, на великій пресконференції 7 січня обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав, що розуміє почуття Путіна щодо членства України в НАТО, та переклав відповідальність за розвʼязування війни на свого попередника Джо Байдена. 

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