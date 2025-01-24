Чи допоможе Китай завершити війну в Україні — в Пекіні зробили заяву

Речниця МЗС Китаю Мао Нін на брифінгу у п'ятницю, 24 січня, заявила, що Китай вітає наміри президента США Дональда Трампа якомога швидше закінчити війну в Україні. Уряд КНР готовий підтримувати контакти з США у цьому напрямку, але наголошує, що мирні перемовини та відкритий діалог – це єдиний можливий шлях врегулювання конфлікту.

Про це пише "Укрінформ".

Заява Мао Нін пролунала у відповідь на слова Трампа, який напередодні висловив сподівання, що Китай допоможе зупинити війни у світі, зокрема війну в Україні.

"Ми раді бачити, що всі сторони відіграють конструктивну роль і створюють умови для деескалації та політичного врегулювання "української кризи"", – сказала Мао.

Вона підкреслила, що Пекін й далі наполягатиме, що єдиним життєздатним шляхом до завершення конфлікту є перемовини та діалог.

"Китай й надалі сприятиме мирним перемовинам і готовий для цього підтримувати зв’язок з іншими сторонами", – додала речниця МЗС.

Втім, Мао Нін прямо не згадала у промові США, а також не прокоментувала слова Трампа про те, що під час телефонної розмови з Сі Цзіньпіном 17 січня лідери держав вже обговорювали шляхи завершення війни в Україні.

Нагадаємо, під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Трамп похвалився, що у нього завжди були хороші відносини з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Він також заявив, що сподівається на допомогу Китаю, щоб зупинити війну РФ проти України.

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