Ці сорти картоплі визнані найкращими: рейтинг від експертів та споживачів

Незважаючи на численні поради дієтологів, які рекомендують зменшити кількість картоплі в раціоні, для українців цей овоч залишається одним із найулюбленіших продуктів, який ми їмо і будемо їсти. Це не випадковість — картопля для нас вже давно стала «другим хлібом». І не зважаючи на всі сучасні тенденції в харчуванні, ми не можемо обходитися без цього простого, але незамінного продукту. І це не дивно, адже картопля — це традиційна складова нашого повсякденного раціону.

Чим відрізняються сорти картоплі

Ті, хто вирощує картоплю на своїх ділянках, знають, що існує величезна різноманітність сортів цього овочу. Сорти картоплі значно відрізняються один від одного, кожен сорт має свої особливості залежно від умов вирощування. Наприклад, сорт, який дає хороший врожай на піщаних ґрунтах, може не бути таким продуктивним на чорноземах. На урожайність картоплі впливає багато факторів: тип ґрунту, вологість, освітленість, чи отримує рослина достатньо води. В одних регіонах один і той самий сорт картоплі може родити краще, а в інших — бути менш урожайною.

Деякі сорти добре підходять для варіння, інші — для смаження чи приготування пюре, а є й такі, що чудово зберігаються на зиму. Як стверджують експерти, всі сорти картоплі поділяються на чотири основні групи за їхніми кулінарними властивостями. Картопля групи А має щільний м’якуш, не розварюється і є ідеальною для салатів, смаження чи барбекю. Сорти групи B універсальні, з помірною водянистістю і розварюються тільки частково, підходять для приготування різноманітних страв. Сорти групи C мають більш борошнистий м’якуш, сильно розварюються і добре підходять для пюре чи запікання. Картопля групи D розварюється повністю і має дуже борошнисту консистенцію, підходить для пюре або інших страв, де потрібна така текстура.

Серед споживачів картоплі було проведено опитування, які сорти вони вважають найкращими. Найбільше схвальних відгуків отримав сорт «Беллароза», за ним йде «Пікассо», а замкнув трійку лідерів сорт «Рів’єра». Ці сорти залишили позаду інші, але це не означає, що інші сорти не варті уваги.

Топ-3 сортів картоплі: чому їх вважають найкращими

1. Картопля «Беллароза»

Цей сорт картоплі отримав найбільше схвальних відгуків. А все тому, що він урожайний, швидко вариться, помірно розварюється. Суперранній сорт, що характеризується дуже великими бульбами. Тип відварювання В, практично не змінює колір після термічної обробки.

Ті, хто вибрав цей сорт, зазначають, що «Беллароза» має відмінні врожаї на будь-яких ґрунтах, є стійким до посухи та хвороб, чудово підходить для вирощування під зиму, є дуже смачним. Як відзначають споживачі, що цей сорт майже не уражується дротяником і мало хворіє, дає дуже великі бульби, іноді навіть доводиться їх різати, оскільки врожай настільки великий, що не вистачає місця для зберігання.

Картопля «Беллароза»// фото: zelenasadyba.com.ua

2. Картопля «Пікассо»

Оптимальний сорт картоплі для зберігання, середньопізній (95-105 днів), високоврожайний. Бульби приємного смаку, овальні, жовтого кольору. Цей сорт також відносять до кулінарного типу В.

Ті, хто вибрав цей сорт, зазначають, що «Пікассо» має високу стійкість до посухи і добре переносить несприятливі умови. Сорт дає гарний врожай навіть на важких черноземах, як стверджують споживачі. «Пікассо» має відмінний смак і мало піддається захворюванням, таким як фітофтороз.

Картопля «Пікассо» // фото: zelenasadyba.com.ua

3. Сорт картоплі «Рів’єра»

Надранній сорт картоплі --можна підкопувати перший врожай через 35 днів після посадки, високоврожайний сорт картоплі. Бульби якої відрізняються гарним смаком, чудовою стійкістю до посухи і спеки, малою чутливістю до вірусних захворювань. Відноситься до кулінарної групи АВ (в залежності від ґрунту).

Ті, хто вибрав цей сорт, підкреслюють, що «Рів’єра» є ідеальним варіантом для південних регіонів, де тепло та сонячно. Споживачі зазначають, що сорт «Рів’єра» дає відмінний урожай навіть у складних умовах, таких як жарке сонце і сухий ґрунт, сорт дає хороший врожай на її ділянці, навіть коли інші сорти не можуть прижитися через недостатній полив.

Картопля «Рів’єра» // фото: zelenasadyba.com.ua

Інші сорти картоплі, які отримали схвальні відгуки від споживачів та експертів

«Слов’янка»

«Гранада»

«Мелоді»

«Солоха»

«Тайфун»

«Санте»

«Американка», або «Рання троянда»

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