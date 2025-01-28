Эти сорта картофеля признаны лучшими: мнение экспертов и потребителей

Несмотря на многочисленные советы диетологов, которые рекомендуют уменьшить количество картофеля в рационе, для украинцев этот овощ остается одним из любимых продуктов, которые мы едим и будем есть. Это не случайность — картофель для нас уже давно стал «вторым хлебом». И не смотря на все современные тенденции в питании, мы не можем обходиться без этого простого, но незаменимого продукта. И это неудивительно, ведь картофель – это традиционная составляющая нашего повседневного рациона.

Чем отличаются сорта картофеля

Выращивающие картофель на своих участках знают, что существует огромное разнообразие сортов этого овоща. сорта картофеля значительно отличаются друг от друга, каждый сорт имеет свои особенности в зависимости от условий выращивания. К примеру, сорт, дающий хороший урожай на песчаных почвах, может не быть таким продуктивным на черноземах. На урожайность картофеля влияют многие факторы: тип почвы, влажность, освещенность, получает ли растение достаточно воды. В одних регионах один и тот же сорт картофеля может рождать лучше, а в других — быть менее урожайным.

Некоторые сорта хорошо подходят для варки, другие — для жарки или приготовления пюре, а есть и прекрасно хранящиеся на зиму. Как утверждают эксперты, все сорта картофеля делятся на четыре основные группы по их кулинарным свойствам. Картофель группы А имеет плотную мякоть, не разваривается и является идеальным для салатов, жарки или барбекю. Сорта группы B универсальны, с умеренной водянистостью и развариваются частично, подходят для приготовления разнообразных блюд. Сорта группы C имеют более мучнистую мякоть, сильно развариваются и хорошо подходят для пюре или запекания. Картофель группы D полностью разваривается и имеет очень мучнистую консистенцию, подходит для пюре или других блюд, где нужна такая текстура.

Среди потребителей картофеля был проведен опрос, какие сорта они считают лучшими. Больше всего одобрительных отзывов получил сорт Беллароза, за ним следует Пикассо, а замкнул тройку лидеров сорт Ривьера. Эти сорта оставили позади другие, но это не значит, что другие сорта не достойны внимания.

Топ-3 сортов картофеля: почему их считают лучшими

1. Картофель «Беллороза»

Этот сорт картофеля получил больше одобрительных отзывов. А все потому, что он урожайный, быстро варится, умеренно разваривается. Суперранний сорт, характеризующийся очень крупными клубнями. Тип отваривания В практически не изменяет цвет после термической обработки.

Те, кто выбрал этот сорт, отмечают, что «Беллароза» имеет отличные урожаи на любых почвах, устойчив к засухе и болезням, прекрасно подходит для выращивания под зиму, очень вкусный. Как отмечают потребители, этот сорт почти не поражается проволочником и мало болеет, дает очень большие клубни, иногда даже приходится их резать, поскольку урожай настолько велик, что не хватает места для хранения.

Картофель «Беллароза»// фото: zelenasadyba.com.ua

2. Картофель «Пикассо»

Оптимальный сорт картофеля для хранения, среднепоздний (95-105 дней), высокоурожайный. Картофеля приятного вкуса, овальные, желтого цвета. Этот сорт также относят к кулинарному типу В.

Выбравшие этот сорт отмечают, что «Пикассо» обладает высокой устойчивостью к засухе и хорошо переносит неблагоприятные условия. Сорт дает хороший урожай даже на тяжелых черноземах, как утверждают потребители. «Пикассо» имеет отличный вкус и мало подвергается заболеваниям, таким как фитофтороз.

Картофель "Пикассо" // фото: zelenasadyba.com.ua

3. Сорт картофеля «Ривьера»

Надранний сорт картофеля – можно подкапывать первый урожай через 35 дней после посадки, высокоурожайный сорт картофеля. Картофеля которого отличаются хорошим вкусом, превосходной стойкостью к засухе и жаре, малой чувствительностью к вирусным заболеваниям. Относится к кулинарной группе АВ (в зависимости от почвы).

Выбравшие этот сорт подчеркивают, что «Ривьера» является идеальным вариантом для южных регионов, где тепло и солнечно. Потребители отмечают, что сорт Ривьера дает отличный урожай даже в сложных условиях, таких как жаркое солнце и сухая почва, сорт дает хороший урожай на ее участке, даже если другие сорта не могут прижиться из-за недостаточного полива.

Картофель «Ривьера» // фото: zelenasadyba.com.ua

Другие сорта картофеля, получившие одобрительные отзывы от потребителей и экспертов

«Славянка»

«Гранада»

«Мелоди»

«Солоха»

«Тайфун»

«Санте»

«Американка», или «Ранняя роза»

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