Погиб в рукопашном бою с оккупантом: как вспоминают героя в родном селе

Десантник из Одесщины Дмитрий Масловский стал Героем Украины посмертно. Его именем теперь хотят назвать улицу и школу. Он погиб в рукопашном бою с российским оккупантом, и видео последнего боя воина с позывным "Кобра" увидели миллионы. Боец 71 отдельной егерской бригады прикрывал тыл штурмовой группы и, несмотря на ранения, сражался, пока хватало сил.

О том, как запомнили героя в родном селе, говорится в сюжете журналиста ТСН Сергея Осадчука.

Мать погибшего два месяца назад десантника Александра Кушнерик вместо сына получила высшую воинскую награду – золотую звезду Героя.

“Лучше бы он был жив. Никакой славы не хотелось, лишь бы он был рядом”, — признается она.

Последний бой ее Дмитрия был на Донетчине. Раненый, он дрался с захватчиком в рукопашную. Силы оказались неравными. Если бы не видео, мать возможно никогда не узнала бы обстоятельства гибели сына. Дмитрий всегда оберегал ее от плохих новостей.

Женщина вспоминает, что сын всегда успокаивал ее: "Мама, не волнуйся, все хорошо, все".

“Он никогда не жаловался и никогда не говорил, что ему страшно или ему тяжело. Он не хотел, чтобы я переживала”, – рассказывает Александра.

Татьяна Стоцкая, первая учительница Дмитрия, говорит, что для его мамы увидеть видео последнего боя ее сына было очень сильным ударом.

"Мы понимаем, что ребята все там проходят такое тяжелое испытание, но тут еще увидеть это на видео... Это очень тяжело", — говорит она.

Александра Кушнерик сама воспитывала сына, потому что его отец рано умер. Мальчика в школе в шутку называли "маминым сыночком". Но потом Дмитрий стал настоящей опорой для семьи и помогал воспитывать на 15 лет младших брата и сестру.

Первая учительница отметила, что мама воспитала Дмитрия с одной стороны заботливым, любящим сыном, но также настоящим мужчиной — сильным, волевым и выносливым.

Таким запомнился "Кобра" и своим собратьям-десантникам. На прощании они поклялись отомстить за Дмитрия. Именно бригада инициировала присвоение ему звания Героя Украины, в селе люди быстро поддержали эту петицию.

Соседка героя, Людмила Томашко, рассказала, что боевые товарищи Дмитрия поддерживают его мать, часто общаются с ней.

“Этой семье нужны дрова, этой семье нужно дом, нужна помощь. Я думаю, что все мы должны объединиться и помочь”, — говорит она.

Секретарь Любашевского поссовета Людмила Моряк говорит, что видео последнего боя Дмитрия Масловского не оставило равнодушными ни одного жителя громады. Буквально за один день было собрано более 5 тысяч подписей в петиции о присвоении ему звания Героя Украины.

А еще в деревне хотят назвать именем Дмитрия Масловского улицу, на которой он жил. А также – школу, где он учился. Ждут согласия семьи, которая еще не оправилась от потери.

“Это сейчас трудно, но это уместно. Мне кажется, что и его брату и его сестренке будет легче на душе от того, что они живут на улице, названной этим именем”, — отметила староста села Анжела Зименко

Фотография погибшего героя появилась и на аллее славы в поселке Любашевка. Более 80 жителей этой общины отдали жизнь за Украину. Дмитрий стал первым среди них Героем Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "РУКОПАШНЫЙ БОЙ СЫНА с врагом стал для нее УДАРОМ! ТСН ИСХАЛА родную деревню ГЕРОЯ"

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, почему украинский десантник с позывным "Кобра" оказался сам на позициях и кто тот второй, кого он звал во время боя.

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