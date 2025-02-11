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Ворожі літаки у повітрі: перший борт здійснив пусковий маневр

Ворожі літаки у повітрі: перший борт здійснив пусковий маневр

Російський Ту-95МС з ракетами Х-101 виконав пусковий маневр 11 лютого 2025 року

Наразі невідомо, чи це бойовий виліт.

У ніч проти 11 лютого 2025 року росіяни підняли у повітря 4 борти Ту-95МС

Про це інформують моніторингові канали. 

Згідно з повідомленням, першим бортом було здійснено пусковий маневр. 

В разі підтвердження цієї інформації, очікуємо входження КР в повітряний простір країни протягом наступних 30-60 хвилин. 

Також повідомляється, що ворог ймовірно виконав пуск крилатих ракет повітряного базування з району Волгоградської області РФ. 

Наразі невідомо, чи був пуск виконаний фактично, чи це імітація. 

За попередньо інформацією, йдеться про пуски ракет Х-101/55 з Ту-95мс. 

До того ж повідомляється, що борти Ту-95МС виконали пусковий маневр та прямують у бік Каспію ймовірно для пуску другої хвилі. 

У разі оголошення повітряної тривоги, прямуйте до укриттів. 

Нагадаємо, що Україною літають ворожі безпілотники: було названо траєкторію руху. Через це у великій кількості областей була оголошена повітряна тривога.

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