Ворожі літаки у повітрі: перший борт здійснив пусковий маневр

Наразі невідомо, чи це бойовий виліт.

У ніч проти 11 лютого 2025 року росіяни підняли у повітря 4 борти Ту-95МС.

Про це інформують моніторингові канали.

Згідно з повідомленням, першим бортом було здійснено пусковий маневр.

В разі підтвердження цієї інформації, очікуємо входження КР в повітряний простір країни протягом наступних 30-60 хвилин.

Також повідомляється, що ворог ймовірно виконав пуск крилатих ракет повітряного базування з району Волгоградської області РФ.

Наразі невідомо, чи був пуск виконаний фактично, чи це імітація.

За попередньо інформацією, йдеться про пуски ракет Х-101/55 з Ту-95мс.

До того ж повідомляється, що борти Ту-95МС виконали пусковий маневр та прямують у бік Каспію ймовірно для пуску другої хвилі.

У разі оголошення повітряної тривоги, прямуйте до укриттів.

Нагадаємо, що Україною літають ворожі безпілотники: було названо траєкторію руху. Через це у великій кількості областей була оголошена повітряна тривога.

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