Астрологічний прогноз на 11 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день вдалий для будь-якого починання, тому не варто зволікати з роботою над ними.

Символ дня: Труба як заклик до дії.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: білий.

Щасливе каміння дня: лазурит, сапфір, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: кишечник

Хвороби дня: небажано проводити медичні процедури, пов'язані з кишечником, та навантажувати очі.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти, які дратують кишечник — копченості, соління, маринади, газовані напої та алкоголь

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна сіяти на розсаду насіння рослин із їстівними вершками.

Магія та містика дня: від ворожінь краще відмовитись.

Сни дня: сни цієї ночі не несуть смислового навантаження і швидко забуваються.

Табу дня: протипоказані лінощі і, як наслідок, неробство.

Цитата дня: «Самолюбство не так заслуговує на осуд, як брак самоповаги (Вільям Шекспір).

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