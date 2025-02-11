Астрологический прогноз на 11 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день удачен для любого важного начинания, поэтому не стоит медлить с работой над ним.

Символ дня: Труба – как призыв к действию.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: белый.

Счастливые камни дня: лазурит, сапфир, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: кишечник

Болезни дня: нежелательно проводить медицинские процедуры, связанные с кишечником, и нагружать глаза.

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, которые раздражают кишечник – копчености, соленья, маринады, газированные напитки и алкоголь

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно сеять на рассаду семена растений со съедобными вершками.

Магия и мистика дня: от гаданий лучше отказаться.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут смысловой нагрузки и быстро забываются.

Табу дня: противопоказаны лень и, как следствие, безделье.

Цитата дня: "Самолюбие не так заслуживает осуждения, как недостаток самоуважения" (Уильям Шекспир).

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