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Астрологический прогноз на 11 февраля

Астрологический прогноз на 11 февраля

Сапфир - счастливый камень дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день удачен для любого важного начинания, поэтому не стоит медлить с работой над ним. 

Символ дня: Труба – как призыв к действию. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: белый. 

Счастливые камни дня: лазурит, сапфир, гиацинт. 

За какую часть тела отвечает: кишечник 

Болезни дня: нежелательно проводить медицинские процедуры, связанные с кишечником, и нагружать глаза. 

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, которые раздражают кишечник – копчености, соленья, маринады, газированные напитки и алкоголь

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: можно сеять на рассаду семена растений со съедобными вершками. 

Магия и мистика дня: от гаданий лучше отказаться. 

Сны дня: сны нынешней ночи не несут смысловой нагрузки и быстро забываются.

Табу дня: противопоказаны лень и, как следствие, безделье. 

Цитата дня: "Самолюбие не так заслуживает осуждения, как недостаток самоуважения" (Уильям Шекспир). 

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