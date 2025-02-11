Вражеские самолеты в воздухе: первый борт совершил пусковой маневр

Пока неизвестно, это боевой вылет.

В ночь на 11 февраля 2025 года россияне подняли в воздух 4 борта Ту-95МС.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Согласно сообщению, первым бортом был совершен пусковой маневр.

В случае подтверждения этой информации, ожидаем вхождения КР в воздушное пространство страны в течение следующих 30-60 минут.

Также сообщается, что враг, вероятно, произвел пуск крылатых ракет воздушного базирования из района Волгоградской области РФ.

Пока неизвестно, был ли пуск выполнен фактически или это имитация.

По предварительной информации, речь идет о пусках ракет Х-101/55 из Ту-95мс.

К тому же сообщается, что борта Ту-95МС выполнили пусковой маневр и направляются в сторону Каспия, вероятно, для пуска второй волны.

В случае объявления воздушной тревоги, направляйтесь к укрытиям.

Напомним, что по Украине летают вражеские беспилотники: была названа траектория движения. Поэтому в большом количестве областей была объявлена воздушная тревога.

Читайте также: