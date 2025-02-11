Київський режисер і журналіст Ярослав Шапочка загинув під Соледаром

До цього дня майже два роки Ярослав вважався зниклим безвісти.

Під Соледаром загинув режисер, журналіст і військовослужбовець 207-го батальйону тероборони ЗСУ Ярослав Шапочка.

Його смерть підтвердила режисерка Аліна Хорошилова (Клочко), зазначивши, що отримала цю звістку від дружини загиблого.

"На жаль, найгірше підтвердилося – Ярослав Шапочка на щиті, навічно на небесній варті. Вічна пам’ять і слава Герою", – написала вона.

До цього дня майже два роки Ярослав вважався зниклим безвісти.

Ярослав Шапочка – киянин, журналіст, режисер і фотограф, активний учасник Помаранчевої революції та Революції Гідності. Навчався у Київському університеті імені Тараса Шевченка, після чого здобув режисерську освіту.

З перших днів повномасштабного вторгнення став до лав київської бригади територіальної оборони.

У Ярослава залишилися дружина та донька.

Нагадаємо, у Курській області загинув воїн і телеоператор ТСН Руслан Ганущак. Від перших днів повномасштабної війни Руслан знімав фронтові сюжети, а з початком Харківського наступу одягнув військовий однострій і долучився до 92-ї бригади.