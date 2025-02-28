Футбольний матч скасували через те, що суддю вкусили за яєчко: хто це зробив

У Німеччині футбольний матч між ФК "Таксі Дуйсбург II" та "Рот-Вайсс Мюльхайм" міг би бути звичайною подією районної ліги, якби не один маленький, але дуже впливовий учасник. У Дуйсбурзі матч скасували після того, як дитина вкусила арбітра за яєчко, залишивши команду без суддівства, а саму гру – без фінального свистка.

Про це пише Rheinische Post.

Інцидент стався в неділю, 23 лютого, на полі в Дуйсбург-Нойдорфі під час підготовки до матчу. Арбітр саме проводив паспортний контроль гравців, коли до нього почала підходити маленька дитина. Спершу це мало абсолютно невинний вигляд – малюк просто грався поруч. Але те, що сталося далі, шокувало всіх. Згідно зі звітом арбітра, дитина раптово підбігла і "абсолютно несподівано вкусила його за ліве яєчко". Виявилося, що юний "нападник" – це син одного з гравців ФК "Таксі".

Арбітр вибуває з гри

Після цього несподіваного фолу арбітр не зміг продовжити суддівство. Матч довелося скасувати, а гравці залишилися приголомшені. На момент публікації новин про стан арбітра було небагато. Невідомо, чи звертався він по медичну допомогу, але вочевидь, емоційна травма була не меншою за фізичну.

Нагадаємо, медики і копи приїхали на виклик та реготали, коли виявили, кого треба рятувати. Швидку допомогу і поліцію викликала спантеличена жінка.

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