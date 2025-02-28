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Чем лучше подкормить яблони, чтобы не опадала завязь

Чем лучше подкормить яблони, чтобы не опадала завязь

Чем подкормить яблоню, чтобы не опадали яблоки / Фото: Pexels

Часто бывает, что на яблоне появляется обильная завязь, которая потом быстро опадает, и на это есть несколько причин.

Опытные огородники знают, как предотвратить потерю урожая яблок и с радостью поделились своими секретами.

Почему опадают плоды с яблони: самые главные причины

  • Вредители. Если весной не обработать яблоню, то на дереве заведутся гусеницы или плодожорки, уничтожающие зеленые плоды. Поэтому очень важно проводить обработку яблонь от вредителей.
  • Недостаток влаги. Чтобы плоды преждевременно не осыпались с яблони, необходимо обеспечить дереву регулярный полив. Особенно это важно, если зима была морозной и без снега, а теплый период года оказался засушливым.
  • Дефицит полезных микроэлементов. К осыпанию зеленых яблок приводит, прежде всего, недостаток калия. Чтобы яблоки не опадали, деревья нужно поливать жидкими удобрениями, они мгновенно усваивают такую подкормку. Также растениям может не хватать магния и фосфора, тогда плодоножка ослаблена и яблоки быстро осыпаются.

Чем подкормить яблоню, чтобы не осыпались плоды

  • Калийные удобрения. Лучше всего использовать для подкормки калийную соль или сульфат калия. Надо растворить 20 г удобрения в 10 литрах воды и полить дерево под корень.
  • Древесная зола. Если вы пользуетесь органическими удобрениями, то пепел будет лучшим вариантом, поскольку содержит калий. Золу нужно развести в воде из расчета 200 граммов на 10 литров, настоять сутки и полить деревья под корень.

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