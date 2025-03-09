Певица Lida Lee попала в ДТП и показала последствия

Украинская певица Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, попала в ДТП.

Неприятными новостями исполнительница поделилась в Instagram-stories. Произошло это в Международный день женщин, а именно 8 марта. Судя по сторис певицы, она столкнулась с другим автомобилем. В результате ДТП машина осталась с царапинами и вмятиной. Кроме того, колесо авто лопнуло. Lida Lee призвала быть внимательными на дорогах. Также певица намекнула, что виновницей ДТП была не она.

"С 8 Марта…Будьте внимательны на дорогах. И это послание не мне!" – отметила артистка.

Lida Lee попала в ДТП / Фото: instagram.com/lidalee_official

Lida Lee, к счастью, травм не получила. А вот для автомобиля пришлось вызвать эвакуатор. Из-за повреждения колеса машиной нельзя ехать.

"Сегодня (8 марта – прим. ред.) мой сторителинг должен быть совсем другим…", — подытожила исполнительница.

Lida Lee попала в ДТП / Фото: instagram.com/lidalee_official

Напомним, недавно Lida Lee удивила подробностями своей личной жизни. Артистка призналась, что находилась в отношениях с девушкой.

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