Співачка Lida Lee потрапила в ДТП і показала наслідки

Українська співачка Lida Lee, справжнє ім'я якої Лідія Скорубська, потрапила в ДТП.

Неприємними новинами виконавиця поділилася в Instagram-stories. Сталося це у Міжнародний день жінок, а саме 8 березня. Судячи зі сторіз співачки, вона зіштовхнулася з іншою автівкою. Внаслідок ДТП машина залишилася з подряпинами та вм'ятиною. Окрім того, колесо авто лопнуло. Lida Lee закликала бути уважними на дорогах. Також співачка натякнула, що винуватицею ДТП була не вона.

"З 8 Березня…Будьте уважні на дорогах. І це посилання не мені!" – зазначила артистка.

Lida Lee потрапила в ДТП / Фото: instagram.com/lidalee_official

Lida Lee, на щастя, травм не отримала. А от для автівки довелося викликати евакуатор. Через пошкодження колеса машиною не можливо їхати.

"Сьогодні (8 березня – прим. ред.) мій сторітелінг мав бути зовсім іншим…", - підсумувала виконавиця.

Lida Lee потрапила в ДТП / Фото: instagram.com/lidalee_official

Нагадаємо, нещодавно Lida Lee здивувала подробицями свого особистого життя. Артистка зізналась, що перебувала в стосунках із дівчиною.

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