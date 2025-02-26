Певица Lida Lee неожиданно рассекретила отношения с девушкой

Украинская певица Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, удивила признанием об отношениях с девушкой.

Подробностями из личной жизни исполнительница поделилась в Instagram-stories. Артистка решила пообщаться с поклонниками, а те в свою очередь задать ей немало вопросов. В частности, у Lida Lee поинтересовались, были ли у нее отношения с женщинами. На что певица честно призналась, что были. Однако в подробности знаменитость углубляться не стала.

Lida Lee на сцене / Фото: instagram.com/lidalee_official

Кроме того, у певицы поинтересовались, могла бы она стать героиней романтического реалити-шоу "Холостячка" и почему отказывалась. На что Lida Lee коротко отметила, что "занята".

Lida Lee, а позади нее Даниэль Салем / Фото: instagram.com/lidalee_official

Отметим, о личной жизни Лидии Скорубской мало что известно, ведь в в основном она держит ее в тайне. Однако ранее исполнительница в течение пяти лет встречалась с бойфрендом, которого тщательно скрывала от публики. Осенью 2023 года артистка объявила об их разрыве.

С тех пор Lida Lee активно приписывают роман с шоуменом Даниэлем Салемом. Недавно ведущий прокомментировал эти сплетни и объяснил, что их на самом деле связывает.

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