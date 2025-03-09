У Німеччині зробили заяву про ядерну зброю

Мерц заявив про готовність до спільного використання ядерної зброї з Британією та Францією, але назвав умову.

Фрідріх Мерц, який готується до вступу на посаду канцлера Німеччини, заявив, що хотів би розпочати переговори з Францією та Британією про спільне використання ядерної зброї, але не як заміну ядерного захисту Європи США.

Про це йдеться у The Guardian.

"Спільне використання ядерної зброї — це питання, про яке ми повинні говорити... ми маємо разом стати сильнішими в ядерному стримуванні. Ми повинні говорити з обома країнами (Францією та Британією) і з точки зору доповнення американського ядерного щита, який ми, звичайно, хочемо зберегти", — сказав він в інтерв’ю радіо Deutschlandfunk 9 березня.

Німеччина має зобов’язання щодо неядерної оборони в низці міжнародних договорів, але бере участь у домовленостях НАТО про розподіл зброї.

На саміті в Брюсселі лідери ЄС підтримали плани збільшити витрати на оборону на тлі побоювань, що Росія, підбадьорена війною в Україні, може наступною атакувати країну ЄС і що Європа більше не може покладатися на допомогу США.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон звернувся до нації із попередженням, що російська агресія "не знає кордонів". Він сказав, що обговорюватиме з європейськими партнерами поширення французького ядерного стримування на інші країни континенту, але рішення та контроль завжди залишатимуться в руках президента Франції.

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