У Польщі стартували перевірки на дорогах: увага на ремені безпеки

У Польщі з 1997 року діє закон, що зобов’язує всіх, хто перебуває в автомобілі, використовувати ремені безпеки, якщо вони передбачені конструкцією транспортного засобу.

З 10 березня в Польщі розпочалася кампанія з перевірки використання ременів безпеки водіями та пасажирами. Ініціатива, організована ROADPOL, триватиме до 16 березня й охопить не лише Польщу, а й інші країни ЄС та Велику Британію.

Про це повідомив портал in Poland.

Поліцейські особливу увагу приділяють тому, чи пристебнуті водії та пасажири. У Польщі з 1997 року діє закон, що зобов’язує всіх, хто перебуває в автомобілі, використовувати ремені безпеки, якщо вони передбачені конструкцією транспортного засобу.

Хоча сучасні авто оснащені системами нагадування про ремені безпеки, деякі водії та пасажири нехтують цим правилом, що підвищує ризик серйозних травм у разі аварії.

Які штрафи загрожують порушникам?

Якщо пасажир не пристебнутий, відповідальність несе водій – штраф 100 злотих і 5 штрафних балів.

Якщо непристебнутих пасажирів кілька, кількість штрафних балів може зрости до 8.

Пасажир також може отримати штраф у 100 злотих за недотримання правила.

Правоохоронці наголошують, що головна мета кампанії – не лише покарати порушників, а й нагадати про важливість дотримання правил безпеки на дорозі

Нагадаємо, у Польщі набувають чинності нові правила дорожньої безпеки, які передбачають штраф у 500 злотих і 12 штрафних балів для водіїв, які неправильно використовують навігаційні пристрої під час руху.