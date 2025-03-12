У Польщі стартували перевірки на дорогах: увага на ремені безпеки

У Польщі з 1997 року діє закон, що зобов’язує всіх, хто перебуває в автомобілі, використовувати ремені безпеки, якщо вони передбачені конструкцією транспортного засобу.
З 10 березня в Польщі розпочалася кампанія з перевірки використання ременів безпеки водіями та пасажирами. Ініціатива, організована ROADPOL, триватиме до 16 березня й охопить не лише Польщу, а й інші країни ЄС та Велику Британію.
Про це повідомив портал in Poland.
Поліцейські особливу увагу приділяють тому, чи пристебнуті водії та пасажири. У Польщі з 1997 року діє закон, що зобов’язує всіх, хто перебуває в автомобілі, використовувати ремені безпеки, якщо вони передбачені конструкцією транспортного засобу.
Хоча сучасні авто оснащені системами нагадування про ремені безпеки, деякі водії та пасажири нехтують цим правилом, що підвищує ризик серйозних травм у разі аварії.
Які штрафи загрожують порушникам?
- Якщо пасажир не пристебнутий, відповідальність несе водій – штраф 100 злотих і 5 штрафних балів.
- Якщо непристебнутих пасажирів кілька, кількість штрафних балів може зрости до 8.
- Пасажир також може отримати штраф у 100 злотих за недотримання правила.
Правоохоронці наголошують, що головна мета кампанії – не лише покарати порушників, а й нагадати про важливість дотримання правил безпеки на дорозі
Нагадаємо, у Польщі набувають чинності нові правила дорожньої безпеки, які передбачають штраф у 500 злотих і 12 штрафних балів для водіїв, які неправильно використовують навігаційні пристрої під час руху.
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