Циклон из Польши изменит погоду в Украине: синоптик объяснила, чего ждать

Погода в Украине завтра будет теплой, но не без сюрпризов

Завтра, 13 марта, в Украине возможны грозы, особенно в западных областях, местами на севере и в центре страны.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Telegram.

По ее словам, это будет происходить через циклон над Польшей, который принесет атмосферные фронты с дождями и грозами. Дожди пройдут в тех регионах, где возможны грозы: запад, север и центр. Вечером небольшие осадки возможны также в Харьковской области.

На остальной территории осадков не ожидается, поэтому погода будет сухой. Однако следует быть готовыми к сильному ветру. В четверг, 14 марта, по всей территории Украины усилится ветер южных направлений, местами штормовые порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. На крайнем востоке ветры будут менее интенсивными, а ветер будет умеренным. Учитывайте эти условия, особенно в западных и центральных областях, где ветер может привести к неудобствам.

Температура воздуха остается высокой. В среднем по Украине 13 марта ожидается +15…+22 градуса тепла. Это позволит ощутить больше весенней, чем мартовскую погоду. Ветер немного снизит комфортную температуру, но в общей сложности днем будет достаточно тепло, как для начала марта.

В Киеве также прогнозируются сильные порывы южного ветра до 15-20 м/с. Ожидается теплая погода, днем температура достигнет +18 градусов. Дождь в столице самый вероятный во второй половине дня или вечером. Ощутить понижение температуры в Киеве следует с 15 марта, когда в Украину начнет заходить холодная воздушная масса, и температура заметно снизится.

Итак, 13 марта будет преимущественно тепло, с дождями и грозами на западе и севере, но уже с четверга следует ожидать сильный ветер и последующее похолодание.

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