В Украине резко изменится погода: синоптик назвала точную дату

В Украине в ближайшие выходные — 15-16 марта — температура начнет снижаться.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, первыми похолодание почувствуют жители западных областей.

"В субботу похолодает в западных областях", — отметила она.

А уже в воскресенье, 16 марта, большая часть территории Украины окажется в новой холодной воздушной массе. Днем температура воздуха снизится до +4...+10 градусов.

Сегодня же, по ее прогнозу, будет очень тепло. В большинстве областей воздух прогреется до +12...+18, а на юге и в центре местами — до +18...+20 градусов. Единственный нюанс – ожидается порывистый ветер.

Ранее синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды. В частности, в Украину идут дожди, похолодание и штормовой ветер. Как изменится погода уже в выходные — читайте в новости.

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